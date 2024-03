Fedez-Ferragni | la crisi peggiora | lui cancella l’influencer dalla foto profilo | le sorelle di lei lo mollano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Crescono i segnali ditrae Chiara, nonostante qualche sporadica speranza riaccesa tra i fan su un possibile riavvicinamento tra i due. Il rapper ha cambiato la sua, eliminando quella che lo ritraeva con sua moglie e i figli per tornare a una di lui da solo. La stessa cosa l’aveva fatta Chiarain precedenza, cioè poco prima che diventasse pubblico il trasferimento dicasa di City Life. E se il rapper ha scelto unain solitaria,ha optato per una di lei con i due figli Leone e Vittoria. Intantosi è concessa qualche giorno a New York, dove sarebbe volata per impegni di lavoro. Da lì ha commentato la discussa copertina ...