Fedez e Chiara Ferragni | i gesti social non lasciano dubbi | crisi sempre più acuta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Spuntano dettagli dairiguardo alla fine della storia tra: cosa è accaduto nelle ultime orea New York,a Milano. La lontananza non sembra aver portato risvolti positivi nellatra i Ferragnez, al contrariopiù profonda. E alcuniandati in scena nelle ultime ore non hanno fatto altro che acuire ulteriormente un rapporto già molto complesso. Da una parteha deciso di cambiare la sua foto profilo Instagram, seguendo le orme della moglie che già un mese fa si era lasciata andare al solito gesto. Dall’altra ha deciso di cancellare dai contatti alcune delle persone più importanti della vita della ...