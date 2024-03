Fedez cancella foto di Chiara Ferragni e lei lascia l' Italia | «L' hai voluto tu»

(Di sabato 9 marzo 2024) Nell'intreccio della crisi tra, si inserisce un altro tassello di rilievo sui social media. È lo stesso rapper a inserirlo, modificando l'immagine del suo profilo su Instagram e apparendo da solo. Nessuna traccia della moglie o dei loro figli Leone e Vittoria. Questo cambiamento segue una mossa analoga compiuta qualche settimana fa dall'influencer stessa, poco prima che Dagospia divulgasse la notizia della loro separazione. Nella serata dell'8 marzo 2024, visitando il profilo Instagram di, si nota una differenza rispetto al passato: l'immagine con cui si presenta ai suoi milioni di followers è cambiata. Non ci sono più i figli Leone e Vittoria, né la moglie, bensì unache lo ritrae da solo, con il microfono in mano e ...

