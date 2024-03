Federmoda | saldi invernali | consumi stabili o in leggera crescita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 9 marzo 2024) Secondo il monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio sull’andamento delle vendite di moda, ihanno registrato un calo del 4,6% nel mese di febbraio, in linea con il -4,5% di gennaio. Questo trend ha portato alla chiusura con segno negativo per il 49% delle imprese associate, rispetto allo scorso anno, mentre il 51% ha registrato una(26%) e unatà (25%) delle vendite. Il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, ha commentato: “Neanche idi febbraio, con le percentuali di sconto più elevate, sono riusciti a invertire il trend deinel settore moda che registrano una flessione di 216 milioni di euro sull’obiettivo stimato di 4,8 miliardi. Pur in una situazione complicata, non dobbiamo cercare alibi. ...