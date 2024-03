Federica Brignone trionfa anche ad Are | mai nessuna come lei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - Trionfo dinello slalom gigante di Coppa del mondo di Are in Svezia. L'azzurra ha centrato la vittoria numero 26 in carriera e il 67esimo podio.oggi ha centrato la sua prima vittoria sulle nevi svedesi. La sciatrice valdostana, terza dopo la prima m, è stata autrice di una seconda perfetta al termine della quale ha fatto segnare il miglior tempo. Perun crono totale di 2'11"02, seconda a 33 centesimi la svedese Sara Hector e terza a quattro decimi la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarta a 1"47, Marta Bassino che nella seconda run (solo il ventiduesimo tempo di m) non ha affrontato interpretato il tracciato nel migliore dei modi. Per, la 'tigre' di La Salle, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, la ...