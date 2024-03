Federica Brignone da paura ad Are | trionfa nel gigante con una rimonta eccezionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 L’Italia non aveva mai vinto il Gigante femminile ad Are prima di oggi. Il tabù è stato rotto dopo sei secondi posti. 14.25 Si è letteralmente ... (oasport)

Saranno sei le azzurre al via del gigante femminile valido per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma ad Are (Svezia) domani, sabato 9 marzo 2024, alle ore 10.30 ... (oasport)