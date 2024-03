Favoreggiamento della prostituzione | ecco chi è il poliziotto e politico arrestato

(Di sabato 9 marzo 2024) Arrestati in flagranza dagli agentiSquadra Mobile di Treviso Ivan D’Amore – 32 anni,residente a Preganziol e già sospeso dal servizio tempo fa – e Merceby Primera Morales, 50enne colombiana, accusati di gestione e sfruttamento. Di giorno padre di famiglia,militante di Fratelli d’Italia. Di notte, secondo le accuse, gestiva un giro dida 70mila euro al mese. Ivan D’Amore, 30enne originarioSicilia è statolunedì mentre stava riscuotendo il canone settimanale di uno degli appartamenti trasformati in bordelli, riporta Il Gazzettino. Insieme a lui arrestata anche Morales, sua socia in affari.Leggi anche: Nicola Barbato, morto il ...

Sono indagate per favoreggiamento e falso ideologico e sono state perquisite stamani dalla polizia penitenziaria le due psicologhe del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione, ... (gazzettadelsud)

Reclutava e gestiva prostitute, arrestato poliziotto militante di Fratelli d'Italia. Per Ivan D'Amore giro d'affari di 70mila euro al mese: TREVISO - Un giro di prostituzione che fruttava qualcosa come 70mila euro al mese. A tirarne le fila c’era un poliziotto, arrestato in flagrante dalla Squadra mobile ...corriereadriatico

Sfruttava ragazze e trans, arrestato il poliziotto e politico (FdI) Ivan D'amore. Sui volantini diceva: «Basta prostituzione»: Preganziol (Treviso), obbligo di firma dopo l'arresto per il trentenne agente in servizio all'aeroporto di Tessera. In carcere la complice colombiana. Giro d'affari da 70 mila euro al mese: vita agiat ...corrieredelveneto.corriere

Reclutava e gestiva un giro di prostitute: poliziotto arrestato a Treviso: L’uomo in collaborazione con una sudamericana affittava appartamenti in cui le ragazze reclutate si prostituivano ...mattinopadova.gelocal