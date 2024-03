Fatima scomparsa nel nulla a Napoli | l’appello disperato della famiglia della 20enne

(Di sabato 9 marzo 2024)nelsenza lasciare tracce. E senza che sappia ancora se dietro la sparizione improvvisa ci sia un allontamento volontario o ipotesi molto più allarmanti. Sono ore di ansia, queste, per ladi, una ragazza di 20 anni napoletana. I parenti hanno diffuso sui social un appello per chiedere aiuto per ritrovare la giovane, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata del 7 marzo: la ragazza è stata vista l’ultima volta intorno alle 11.30 al Vomero, nei pressi del liceo Pansini. Nel messaggio è stato indicato il numeromadre, da contattare nel caso la si vedesse: +39 347 614 4645. I genitori hanno anche sporto denuncia presso la Polizia di Stato. Nel messaggio si legge: “da ieri non dà più sue notizie, si è allontanata dal ...

