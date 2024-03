“Farioli e il Nizza fischiati | è finito lo stato di grazia” | l’Equipe commenta la quarta sconfitta in sei partite

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Ildiperde ancora. Stavolta in casa contro il Montpellier: 1-2 il risultato finale.nelle ultime sei, con due pareggi. Quindi due punti nelle ultime sei. Malissimo. ScriveNon era necessaria unaper capire che ilnon sta facendo bene. Battuto in casa dal Montpellier (1-2), ilha giocato la sesta partita senza vittoria in Ligue1 e domani potrebbe uscire dalle prime cinque della classifica. Lodiè definitivamenteper Francescoin Costa Azzurra. I fischi alla fine e gli scambi tesi con gli ultras ai piedi della curva Sud sono lì a testimoniarlo. ...