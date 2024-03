Fango di Repubblica contro Paolo Signorelli jr | “Ombra nera dietro Lollobrigida” Foti | “Patetici e miserevoli”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Un attacco “scomposto”, “miserevole” e, in fin dei conti, anche pericoloso. Tommasonon nasconde tutta l’indignazione sua e del gruppo di FdI per un articolo con cui oggiaddita, il nuovo capo ufficio stampa di Francesco, come “un’alle spalle” del ministro dell’Agricoltura. La colpa di, classe 1986, è quella di essere “nipote omonimo del professore spesso definito ‘ideologo del terrorismo neofascista'”. Uno spericolato gioco di parole ai danni di un giovane professionista, affidato al titolo e all’attacco di un articolo che poi nello svolgimento non ha nulla a cui attaccarsi per sostanziare quella che appare come una ignobile macchina del. E che, come è facile ...