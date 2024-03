Fame | malattie | ricostruzione | che fine farà Gaza dopo la guerra di Israele contro Hamas?

(Di sabato 9 marzo 2024) Quando Joe Biden ha annunciato dalla Casa bianca il lancio aviotrasportato di «cibo e rifornimenti» in aiuto della popolazione dialla presenza di una Giorgia Meloni apparsa piuttosto sorpresa, il presidente degli Stati Uniti ha confuso due volte la Striscia con l’Ucraina. Al di là del facile sarcasmo sull’età avanzata di Biden e della crudele ironia degli aiuti inviati da Washington a una popolazione stremata dai bombardamenti compiuti dacon munizioni di fabbricazione statunitense, il lapsus rivela forse le reali priorità degli Usa. Mentre a Washington (come a Doha, al Cairo e a Parigi) si discute, asi muore e si continuerà a morire anchela. Nemmeno un cessate il fuoco può fermare la carneficina, viste le condizioni in cui è ridotta la popolazione della Striscia. Un ...

Gaza - Natale di sangue e nessuna tregua. Incombono fame e malattie. La guerra nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas non si ferma neppure un minuto e quasi certamente ciò non accadrà né a Natale né dopo. Le bombe di ... (Leggi)

Fame - sete e malattie : così Israele uccide più delle bombe. Per le ong - un crimine di guerra. Moriranno più persone di Fame che per le bombe, per l’Oms. Abbiamo visto tutti gli assalti ai camion degli aiuti, i profughi che mostrano tozzi di pane ... (Leggi)

A Gaza guerra - fame e malattie potrebbero uccidere oltre 85mila palestinesi nei prossimi 6 mesi. Uno studio della Johns Hopkins University e della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha stimati che, agli attuali 30mila morti accertati nella ... (Leggi)

A Gaza tra morti di Fame, epidemie e topi. «E oltre il valico i Tir con gli aiuti fermi»: «Il ricordo più forte Un bambino di tre anni, arrivato da Gaza con la mamma, in condizioni disperate, dilaniato dalla bomba che gli ha tranciato un arto, quando si è risvegliato chiedeva dove fosse l ...lanuovasardegna

MO, SAVE THE CHILDREN: BAMBINI A GAZA NON POSSONO ASPETTARE PORTO TEMPORANEO (1): Roma, 8 mar - I bambini di Gaza che muoiono di Fame e di malattie non possono aspettare il tempo necessario per costruire un porto temporaneo al largo della Striscia, o avere solo la speranza che gli ...9colonne

8 Marzo: sindacati protestano alla Leonardo di Novara: "L'Otto Marzo lo dedichiamo alle donne palestinesi e a tutte coloro che subiscono la violenza delle guerre del capitale. (ANSA) ...ansa