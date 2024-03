Fallout | ecco il trailer della serie in arrivo su Prime Video

(Di sabato 9 marzo 2024) L’attesa persta per finire. Latelevisiva ispirata dal franchise di culto proveniente dal mondo deigame sarà disponibile sua partire dall’11 aprile. Da qualche giorno la piattaforma di streaming di Amazon ha condiviso sui suoi canali ilufficiale con cui gli appassionati possono farsi la prima idea su cosa aspetterà loro tra poco più di un mese. Dalleimmagini si può notare un’ambientazione che richiama molto fedelmente l’atmosfera delgioco, faratterizzato da black humor, un mondo post apocalittico devastato dalle radiazioni. Jonathan Nolan (fratello di Christopher Nolan e co-autore di The Dark Knight) e Lisa Joy sono sceneggiatori e registiche ...

