(Di sabato 9 marzo 2024)(Ravenna), 9 marzo 2024 –in auto, morto un. È successo stamattina nel tratto faentino dell’A14, nei pressi di Reda. Qui ilstava viaggiando in direzione Bologna sulla sua auto quando, per ragioni che dovranno essere accertate, ha sbandato finendo, sul ciglio erboso adiacente alla carreggiata. Era solo all’interno dell’abitacolo ed è deceduto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che possa essere stato vittima di un malore e che l’incidente sia stato quindi solo una conseguenza. L’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli e non ha causato particolari disagi al traffico, interrotto per qualche minuto solo per permettere all’elicottero del 118 di atterrare. ...

Faenza, finisce fuori strada in autostrada: muore un 61enne: L’uomo, che viveva in Puglia, viaggiava da solo e non ha coinvolto altri veicoli nell’incidente. Tra le ipotesi quella che possa essere stato vittima di un malore ...msn

Firenze, terminati i lavori di riqualificazione in via Faenza: Via Faenza a Firenze è stata riqualificata . Sono infatti terminati i lavori di rifacimento in pietra della carreggiata e dei marciapiedi a raso nel tratto tra via Nazionale e via Cennini, già ...055firenze

Laura Morante ci guida nel rifugio di Alda Merini tra voci, sigarette e poesia: «Alda, questa è per te», dice lo psichiatra Enzo Gabrici ( Giorgio Marchesi ), consegnando ad Alda Merini ( Laura Morante) una macchina da scrivere all’uscita del manicomio. «È la miglior terapia che ...repubblica