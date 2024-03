Faccio nomi e cognomi | il messaggio di Chico Forti dal carcere | cosa rivela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) La speranza per il futuro, un ringraziamento a tutti gli italiani per l'affetto manifestato in questi anni, e un riconoscimento alla premier Giorgia Meloni e non solo.parla daldove è detenuto negli Stati Uniti, dopo l'annuncio del suo trasferimento in Italia in virtù dell'accordo tra Usa e Italia. "Il mio sogno è tornare sul surf", dice l'imprenditore inda 24 anni per un delitto di cui si è sempre dichiarato innocente. "Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente", diceal parlamentare di FdI Andrea Di Giuseppe, secondo quanto riporta il Corriere. "Non saprò mai come ringraziare l'onda di affetto che è arrivata dai miei connazionali", sono le ...