F1 | Toto Wolff | “Non è stata una grande giornata per noi | abbiamo tanto da fare sulla W15

(Di sabato 9 marzo 2024) Un sesto e un ottavo posto per la Mercedes nel GP d’Arabia Saudita di F1, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Jeddah, George Russell e Lewis Hamilton si sono dovuti accontentare di questi piazzamenti, a dimostrazione delle criticità di una monoposto che specialmente sull’atipico circuito cittadino saudita non ha reso come ci si aspettava. Ne ha parlato il Team Principal della Stella a tre punte,: “Oggi non èuna bellaper noi. È chiaro che stiamo lottando con la macchina nelle curve ad alta velocità. Siamo competitivi altrove, ma in tre curve qui perdevamo circa mezzo secondo. Per i piloti è stato quindi incredibilmente difficile attaccare”, ha ammesso il manager austriaco (fonte: sito ufficiale Mercedes). “provato qualcosa di diverso ...