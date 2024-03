F1 | Sergio Perez | “Progressi rispetto al Bahrain | dobbiamo crescere ancora sulle gomme”

Sarà seconda fila per Sergio Perez . Il messicano ha strappato il terzo tempo in occasione delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Campionato Mondiale 2024 di Formula. Nello ... (oasport)

Un buon giovedì per Sergio Perez. Il pilota ha ottenuto la terza e la quinta posizione in occasione delle due prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, evento in scena questo ... (oasport)