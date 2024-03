F1 oggi | GP Arabia Saudita 2024 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024), sabato 9 marzo, andrà in scena il GP dell’, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Jeddah si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 18.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Charles Leclerc partirà dalla seconda piazzola, alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), in pole-position. Strepitoso il giro di Max ieri, in grado di rischiare come non mai con la RB20 e di fare la differenza nel momento più importante. Leclerc confida nella partenza e anche nella scelta fatta dalla Ferrari di adottare un assetto aerodinamico un po’ più carico per avere una gestione dellamigliore. Indubbiamente, sarà motivo di ...