F1 | miglioramenti evidenti per la Ferrari Ma la Red Bull si è spinta troppo oltre e non sembra avvicinabile

(Di sabato 9 marzo 2024) Bene, ma non basta. L’idea è un po’ questa al termine dei primi due appuntamenti del Mondiale 2024 di F1 per la. La Rossa ha portato a casa due podi e in entrambi i casi parliamo di due terzi posti: Carlos Sainz sul gradino più basso a Sakhir; Charles Leclerc p.3 a Jeddah. Il responso è stato questo e i dati che emergono sono due: Laè ampiamente la seconda forza in pista in questo momento e il margine di vantaggio su Mercedes, McLaren e Aston Martin è sensibile. La Redha ancora margine nei confronti della Rossa. Partiamo dal punto 2. Le due doppiette Verstappen-Perez confermano questo andamenti, con la RB20 avanti di 2 o 3 decimi nelle qualifiche, come massimo picco, e di mezzo secondo mediamente sul passo gara rispetto alla SF-24. Un valore frutto di un progetto in cui Adrian Newey ha avuto il coraggio di ...