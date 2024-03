F1 | Max Verstappen | “Gara impegnativa sul fisico | ma Red Bull fantastica come pensavamo”

(Di sabato 9 marzo 2024) Un altro dominio. Maxha conquistato il secondo successo stagionale nel Mondiale 2024 di F1. Dopo aver fatto proprio il round d’esordio in Bahrain, Max si è ripetuto a Jeddah (Arabia Saudita), mettendo in mostra una superiorità imbarazzante nei confronti della concorrenza. Redche, nonostante le tante polemiche interne legate prima al caso di Christian Horner e poi a quello di Helmut Marko, in pista fa decisamente un altro sport. Non è un caso che anche sul circuito saudita sia arrivata la seconda doppietta, con Sergio Perez alle spalle dell’olandese. A completare il podio la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha fatto tutto quello che poteva per insidiare i due alfieri di Milton Keynes, ma non c’è stato nulla da fare. La soddisfazione del giro più veloce dellaè arrivato. Settimo posto per il debuttante ...

