F1 | la spontaneità di Bearman | “Ero stanco | ma ho fatto una gara ordinata e senza errori”

(Di sabato 9 marzo 2024) Unada sogno in un weekend incredibile: Oliverè stato votato come migliore pilota di giornata dopo il settimo posto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il giovane classe 2005 britannico è salito per la prima volta su una Ferrari ieri al posto di Carlos Sainz (operato di appendicite) e in due giorni ha costruito un fine settimana pazzesco al debutto in Formula 1. Queste le sue dichiarazioni al termine di questo pazzo weekend: “Credo che nel complesso possa essere contento. Prima volta che mi sono ritrovato a seguire altre macchine e ho cercato di usare al meglio la batteria della macchina per superare le altre vetture. Non mi era mai capitato di fare uno stint così lungo con le hard, è stata una prima volta per tante cose”. Sugli aspetti più difficili da gestire: “Penso di essermela cavata bene, era la prima assoluta, ho ...