(Di sabato 9 marzo 2024) Josnon è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il Christian-gate stalasciando strascichi pesanti, con il team principal della scuderia di Milton Keyens che rimane al timone nonostante tutto. Le accuse della dipendente che avrebbe subito il “comportamento inappropriato” di Chrisiansarebbe stata sospesa, acuendo ulteriormente le polemiche interne. Unaincandescente che ha visto anche Helmut Marko messo in un angolo. Una decisione che, per usare un eufemismo, non ha fatto piacere a Max. Suo padre Jos, già molto pesante nei confronti del team principal inglese (“C’è tensione nel team fino a quando ...

Roma, 6 marzo 2024 – Se l’inaspettata apparizione di Geri Halliwell a fianco del marito Christian Horner ha in parte soffocato i pettegolezzi sullo stato del loro matrimonio, non vuol dire che le ... (quotidiano)

Cosa hanno discusso Jos Verstappen e Horner durante il loro colloquio in Bahrain: Jos Verstappen è ancora convinto che Christian Horner debba lasciare la Red Bull Racing. I due hanno avuto una conversazione in Bahrain, ma la pace non sembra essere stata fatta. Jos spiega di cosa ha ...msn

F1, Jos Verstappen incalza ancora Horner: “La situazione sta incidendo su Max. Solidale con la donna coinvolta”: Jos Verstappen non è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il Chri ...oasport

Putiferio in Formula 1, spunta il piano diabolico: ‘Si sono alleati per farlo fuori’ | Alla luce del sole un retroscena agghiacciante: La stagione è appena cominciata, ma le polemiche già impazzano: il risvolto clamoroso che può stravolgere gli equilibri.ilgiornaledellosport