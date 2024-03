F1 | inesorabile doppietta Red Bull nel GP di Arabia Saudita Leclerc sul podio | bravo Bearman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Max Verstappen rispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza il Gran Premio dell’2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un dominio impressionante in quel di Jeddah, sulla scia del Grand Chelem firmato una settimana fa in Bahrain, che conferma la netta superiorità della Redsul resto della concorrenza. Il fuoriclasse olandese colleziona così il nono successo consecutivo (dopo i sette di fila a fine 2023), portandosi a quota 56 affermazioni e 100 podi in carriera nella categoria regina. Un trionfo mai in discussione per il tre volte campione iridato, che ha gestito agevolmente la gara dalla pole position mantenendo sempre un buon margine di sicurezza sul compagno di squadra Sergio Perez. Il messicano ha completato la secondaRed...