F1 | GP Australia 2024 | quando la prossima gara? Orari | programma e tv Torna l’appuntamento domenicale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di, che si disputerà nella giornata di domenica 24 marzo. Dunque, oltre al weekend di pausa tra secondo e terzo appuntamento della stagione, destinato a tenersi nel circuito di Melbourne, sial canonico giorno. Come organizzare per tempo il prossimo weekend di? Ci sono eventuali fusida tenere in considerazione? Quali sono gliti dal 22 al 24 di marzo e come seguire la corsana in TV? F1 e MotoGP, i ‘Cattivi’ si vestono di rosso! Hamilton e Marquez in Ferrari e Ducati dopo esserne stati antagonisti per anni TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 ...