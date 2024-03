F1 GP Arabia | Verstappen domina ancora | Leclerc sul podio | grande baby Bearman

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Arabia Saudita 2024 , seconda tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Jeddah. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato in ... (oasport)

Verstappen fa 56 a Jeddah davanti a Pérez e al monegasco. Stupisce il giovanissimo Bearman, davanti a Norris e Hamilton: Max Verstappen ha vinto il GP Arabia Saudita 2024 davanti a Sergio Pérez e Charles Leclerc. Il pilota olandese e tre volte campione in carica ha dominato la gara di Jeddah tanto quanto quella di ...p300

GP Arabia Saudita, l'analisi a caldo: la RB20 detta legge, la Ferrari è la seconda forza: Jeddah, pista che esalta la sintesi tra carico verticale e resistenza, ha dato un'ulteriore prova dopo il Bahrain della superiorità della Red Bull. Leclerc non può fare di più ...autosprint.corrieredellosport

Verstappen continua il suo assolo anche in Arabia Saudita: Prosegue l’assolo di Max Verstappen in questo avvio stagionale di Formula 1. Una settimana dopo essersi preso pole, giro veloce e Gran Premio in Bahrain, l’olandese si è ripetuto in Arabia Saudita, do ...rsi.ch