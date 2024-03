F1 GP Arabia Saudita | Wolff | “Non una bella giornata per noi | congratulazioni a Bearman”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Il team principal della Mercedes Totocommenta la prestazione del suo team, arrivato sesto e nono nel Gran Premio dell’: “Oggi non è stata unaper noi. È chiaro che stiamo lottando con la macchina nelle curve ad alta velocità. Siamo competitivi altrove, ma in tre curve qui perdevamo circa mezzo secondo. Per i piloti è stato quindi incredibilmente difficile attaccare. Abbiamo provato qualcosa di diverso sulla strategia ma sfortunatamente, con il basso livello di degrado che abbiamo visto in campo, non ha funzionato per noi. Ledevono andare a Ollie; è saltato in macchina con così poco preavviso e ha fatto una grande gara, soprattutto nell’ultimo stint. Dimostra quanto sia alto il livello in Formula 2. C’è così ...