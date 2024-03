F1 | GP Arabia Saudita | Vasseur | “Bearman? Ottimo lavoro | sono contento”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Frederic, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio dell’, dove Leclerc è arrivato terzo esettimo: “In un anno abbiamo abbassato il gap sul giro rispetto alla Red Bull, dobbiamo continuare così per colmare il divario. Non mi aspettavo una gara del genere da. Ieri in qualifica è andato molto bene, mentre in gara ha dovuto spingere, specialmente alla fine per tenere Norris ed Hamilton dietro di sé, crescendo tanto giro dopo giro.per lui e per l’Academy, undavveroda parte sua. Nel complesso abbiamo fatto un passo avanti sul degrado gomme, anche se manca passo rispetto alla Red Bull. Quando abbiamo pista sgombra riusciamo ad essere più veloci, ma ...