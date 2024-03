F1 | GP Arabia Saudita | seconda doppietta di Red Bull!

(Di sabato 9 marzo 2024) Un dominio che sembra impossibile da piegare. I dati di questo inizio di stagione pendono, d’altronde, unicamente da una parte di una sola scuderia. La Redmette a segno laconsecutiva in queste due prime gare del Mondiale 2024 dedicato alla Formula 1. Il GPdella F1 ha incoronato, ancora, le due vetture del Toro come assolute protagoniste di questa contesa: Max Verstappen ha conquistato la pole position per poi condurre il Gran Premio per tutta la sua estensione. L’olandese ha messo a referto lavittoria di fila in un inizio tiranneggiante che ricalca, sinistramente, la passata annata. Secondo Sergio Perez, fido scudiero del campione del mondo, che ha dimostrato ancora una volta la sua utilità alla squadra ...

