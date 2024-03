F1 GP Arabia Saudita | Russell | “Non abbiamo dimostrato di avere ritmo | tanto lavoro da fare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Il pilota della Mercedes Georgecommenta il GP dell’, concluso in sesta posizione: “E’ stata una lunga serata là fuori. Ho trascorso quasi 40 giri a 1,5 secondi da Fernando Alonso ma non sono riuscito a superarlo. Avevo una macchina scivolosa sui rettilinei, ma non potevo avvicinarmi abbastanza ad alta velocità per metterlo realmente sotto pressione. Il sesto posto è stato probabilmente un buon risultato alla fine ed è chiaro che nonancora trovato il punto giusto con questa vettura. Nel complesso, però, dobbiamo trovare un po’ più di performance.visto il potenziale e ildella macchina, ma non loquando contava. Dobbiamo capire il perché e migliorare in vista di Melbourne. Come ...