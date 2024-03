F1 | GP Arabia Saudita | l’impresa di Oliver Bearman fa sognare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Il fine settimana del Gran Premio dell’si è aperto con uno shock: la diagnosi di appendicite per Carlos Sainz ha messo Ferrari davanti alla necessità di convocare un terzo pilota. Robert Shwartzman non era presente a Jeddah e probabilmente non sarebbe arrivato in tempo, sorte comune anche ad Antonio Giovinazzi. La Rossa aveva però una figura disponibile:. Il giovane 2005, nel vivaio della Ferrari dalla stagione 2022, è impegnato attualmente in Formula 2. Venerdì aveva siglato la prima pole stagionale, ma se la Formula 1 chiama, niente ha più importanza. Il fine settimana si dipingeva come una vera e propria missione per, che ha avuto a disposizione solo una sessione di prove libere prima di affrontare le qualifiche. L’inglese ha mancato l’accesso al Q3 per soli 36 ...