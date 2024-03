F1 | Gp Arabia Saudita | la gara di oggi in diretta | Verstappen in testa davanti a Norris e Perez sotto indagine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9° giro/50 Ricordiamo che Norris, Perez, Hulkenberg e Zhou sono in top10, ma non hanno ancora cambiato le gomme. 9° giro/50 La classifica aggiornata in ... (oasport)

F1: Arabia; Verstappen scatta in testa, poi Ferrari Leclerc: (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Partenza regolare nel Gran Premio di Formula 1 dell'Arabia Saudita. La Red Bull di Verstappen dalla pole position scatta in testa alla gara. Seconda la Ferrari di Leclerc ...sport.tiscali

Incredibile Sainz, il gesto del pilota Ferrari che sconvolge tutti in Arabia: Non si è fatto attendere Carlos Sainz dai tifosi Ferrari. Il pilota spagnolo, operato d'urgenza l'8 marzo a causa di una appendicite, si è recato nel paddock della scuderia di Maranello in occasione ...tuttosport

F1 LIVE GP Arabia Saudita, segui la gara in diretta: A Gedda Max Verstappen scatta in pole per andare a caccia del 2° successo stagionale, con Leclerc che scatta al suo fianco e Oliver Bearman al debutto con la Ferrari: segui gli aggiornamenti in dirett ...autosprint.corrieredellosport