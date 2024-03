F1 | Gp Arabia Saudita | la gara di oggi in diretta | Verstappen davanti a Perez | Leclerc è terzo Bearman è settimo

(Di sabato 9 marzo 2024) Secondo Gp della stagione a Jeddah: la Ferrari cerca un altro podio, Sainz è venuto al circuito dopo l’operazione per vedere lainsieme al team

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37° giro/50 La Ferrari è senz’altro migliorata rispetto al 2023 e, non a caso, è chiaramente avanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin. Il problema è che la ... (oasport)

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita , secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc ... (dayitalianews)

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Arabia Saudita 2024 , seconda tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Jeddah. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato in ... (oasport)

Formula 1, gli orari delle repliche del GP dell'Arabia Saudita 2024: Gp Arabia Saudita, la gara oggi in tv: orario, dove vederla (Adnkronos) - Sabato 9 marzo Sarà Max Verstappen a partire in pole sul circuito di Gedda… Leggi ...informazione

Gp Arabia Saudita, la gara in diretta: Leclerc a caccia di Verstappen, Ferrari insegue Red Bull: L'olandese parte dalla pole davanti al ferrarista Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc ...sbircialanotizia

ferrari, Sainz dopo l'operazione al paddock per vedere Gp d'Arabia: Incredibile Carlos Sainz. A poche ore dall'operazione d'urgenza per una appendicite a Gedda in Arabia Saudita, il pilota spagnolo della Ferrari ...sportmediaset.mediaset