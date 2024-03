F1 | Gp Arabia Saudita | la gara di oggi in diretta | Verstappen al comando davanti a Perez | Leclerc è terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/50 Ora Perez è molto vicino a Norris. 17° giro/50 Piastri attacca Hamilton , ma finisce lungo in frenata e deve riaccodarsi. 16° giro/50 Al momento ... (oasport)

F1, Ferrari: Sainz dopo l'operazione è al paddock per vedere il Gp d'Arabia: Incredibile Carlos Sainz. A poche ore dall'operazione d'urgenza per una appendicite a Gedda in Arabia Saudita, il pilota spagnolo della Ferrari ha prima pubblicato un post su Instagram dalla sua camer ...napolimagazine

Gp Arabia Saudita, la gara in diretta: Verstappen leader, safety car in pista: (Adnkronos) - Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc scatta dalla seconda posizione con ...reggiotv