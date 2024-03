F1 | Charles Leclerc ammette | “Gara noiosa e senza adrenalina Bearman mi ha impressionato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo avere concluso al terzo posto il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il portacolori della Ferrari ha fatto il massimo che era in suo potere, ovvero centrare la prima posizione possibile alle spalle delle due Red Bull. Non solo, il nativo di Monte-Carlo ha piazzato il giro più veloce proprio sotto la bandiera a scacchi. Una piccola, grande, soddisfazione. Là davanti, come sempre, Max Verstappen che sa solo vincere, quindi alle sue spalle il compagno di scuderia Sergio Perez e, come detto, sul gradino più basso del podio,a distanze siderali. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinta per Fernando Alonso, mentre è sesto George Russell. Settima posizione per ...