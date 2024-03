F1 | Carlos Sainz incerto per l’Australia | “Spero di tornare”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) La Ferrari in questo weekend è rimasta orfana di: lo spagnolo si è operato di appendicite e non è stato quindi al via di qualifiche e gara del Gran Premio dell’Arabia Saudita, lasciando spazio al giovanissimo Oliver Bearman, che a soli 18 anni ha conquistato il settimo posto in gara. Lo spagnolo ha mandato un messaggio video ai tifosi per informare del suo stato di salute: “Ciao a tutti, sono molto felice dinel paddock oggi dopo l’operazione ‘smooth’ di ieri in ospedale. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile per rimettermi in una forma buona. Mi sento molto meglio, ora voglio concentrarmi sul recupero e sul tentativo di essere pronto per la prossima gara. Non sarà semplice, i tempi sono stretti ma penso di potercela fare“. “Per il resto grazie per il supporto che ho ricevuto negli ultimi giorni. È stato ...