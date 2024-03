Ex officine Ogr | al via i lavori di demolizione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Sono iniziati ididelle exOgr, un’area di circa 100 mila metri quadrati che in passato ospitava l’Officina Grandi Riparazioni, un archivio di Rfi e il dopolavoro ferroviario. La cessione della superficie da parte di Fs Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, alla società Flora Development S.r.l. è avvenuta circa un anno fa e adesso partirà il progetto di recupero e rigenerazione urbana. Il sindaco Dario Nardella, insieme all’architetto Paolo Desideri, progettista del masterplan dell’area, hanno compiuto un sopralluogo al cantiere. “Si tratta - commenta il sindaco Dario Nardella - del primo tassello di rigenerazione urbana dell’ultimo grande buco nero della città: ora l’area è stata messa in sicurezza e alla fine del cantiere avremo una zona ...

