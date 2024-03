Ex Milan | Robinho in attesa del carcere Ma è introvabile…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 9 marzo 2024) Per, ex attaccante del, si apriranno le porte delper scontare nove anni di reclusione per stupro. Ma non si trova… Momentaccio per. L’ex attaccante brasiliano deldovrà fare i conti con la giustizia e scontare nove anni di reclusione per stupro. Il prossimo 20 marzo la Corte Superiore di Giustizia Brasiliana (STJ) dovrà pronunciarsi e decidere se la sentenza sarà applicabile in Brasile o altrove. Insomma,è indella convalida della sentenza. Ma c’è un però, grande così. L’ex attaccante rossonero, infatti, è introvabile. Di lui si sono perse le tracce e, in vista della sentenza, dovrà per forza di cose essere ritrovato. Incredibile quanto sta accadendo attorno a. Il brasiliano ha giocato con il ...