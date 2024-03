Ex Gkn | la proposta Esodo incentivato Si parte da 5mila euro 30 giorni per aderire

(Di sabato 9 marzo 2024) Cinquemilaper lasciare l’azienda. I lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio, oggi Qf in liquidazione, hanno ricevuto nelle scorse ore la comunicazione relativa alle modalità con cui il proprietario Francesco Borgomeo intende mettere in atto l’"iniziativa aziendale finalizzata a conseguire l’del personale", azione alternativa - sempre secondo quando dice la proprietà - alla riapertura della procedura di licenziamento collettivo che, nei piani della Qf stessa, sarebbe dovuta ripartire a metà aprile, ha scritto a tutti i dipendenti (poco più di 160 persone) i dettagli dell’azione. "Con la presente le rappresentiamo la nostra volontà di avviare con lei una trattativa finalizzata alla stipula di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro" inizia la missiva. Poi laeconomica. Si ...

