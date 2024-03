Evasione fiscale | Luis Sal si difende e TG3 lo sfotte | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 9 marzo 2024) Nove influencer sono stati nel mirino della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'operazione volta al recupero di 11 milioni di redditi non dichiarati. Tra i nomi coinvolti, figurano personalità celebri come Gianluca Vacchi,Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli. Secondo quanto riportato, si tratta di nove lavoratori digitali, seguiti da un pubblico di oltre 50 milioni di follower. In alcuni casi, i soggetti coinvolti risultavano del tutto sconosciuti al fisco e le Fiamme Gialle hanno dovuto ricostruire i proventi ottenuti. Le indagini hanno rivelato che i redditi non dichiarati non provenivano solo dalle collaborazioni con le aziende e dalle pubblicazioni sui social, ma anche dall'inserimento di contenuti su popolari siti d'intrattenimento per adulti, in particolare per Ottorini e Bertoli, che lavorano su OnlyFans. In altri casi, le cifre dichiarate non ...