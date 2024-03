Evasione | chi sono gli influencer sotto l’occhio della Guardia di Finanza | recuperati 11 milioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 9 marzo 2024) Non sembra essere un bel periodo per gli. Dopo il caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per lo scandalo Balocco, ladidi Bologna ha recuperato ben 11di euro evasi da alcuni creator digitali. Tra i profili al vaglio degli inquirenti, anche quelli di Gianluca Vacchi e Luis Sal, e delle star di OnlyFans Eleonora Bertoli e Giulia Ottorini. Le indaginidisugliLadidi Bologna ha recuperato circa 11di euro di redditi non dichiarati, conducendo accertamenti dal 2022 su alcunie digital creator. Gli inquirentiriusciti a ricostruire i proventi ottenuti ...