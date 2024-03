Europei di Scherma Paralimpica | l’Italia sale a 14 podi | arrivano altre tre medaglie

(Di sabato 9 marzo 2024) Parigi, 9 marzo 2024 – La quarta giornata dei CampionatidiParigi 2024 regala un tris dialche si proietta così a quota 14, soltanto uno in meno della scorsa edizione a Varsavia quando mancano ancora due gare al termine della kermesse. Nel sabato sulle pedane francesi sono arrivati l’argento di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A e i bronzi di Matteo Dei Rossi nella spada maschile A e di Leonardo Rigo tra gli spadisti C. Nella gara di fioretto femminile categoria B solo un problema fisico ha fermato Bebe Vio Grandis. Stop precauzionale per la campionessa del Mondo, che ha dovuto concludere la sua prova di oggi agliall’alba dei quarti di finale. Reduce da settimane di allenamento differenziato, ...

