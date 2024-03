Eurolega | Napier è glaciale | Milano piega il Partizan 85-83

(Di sabato 9 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Sigillo di grandissimo peso specifico dell’EA7 Emporio Armaniche, davanti a un Forum infuocato,85-83 ilBelgrado nel ventottesimo turno die riesce a tenere viva la fiammella della speranza di agguantare uno degli ultimi posti per i play-in. La principale chiave del successo dell’Olimpia, protagonista di una strepitosa prestazione sul piano balistico (i biancorossi hanno tirato con l’80% da due e il 51% da tre), è racchiusa senza dubbio nella solidità e nella continuità nel mantenere alta l’intensità, che i meneghini hanno mostrato per gran parte dei 40’. Il resto lo hanno fatto il talento e le giocate dei singoli. Quelle di Shavon Shields (19 punti, 6 assist e 3 rimbalzi), che all’inizio ha tenuto in piedi i suoi, quelle di Devon Hall (18 punti), ...

LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-83 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Napier riaccende le speranze play-in dell’Armani. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra DIRETTA LIVE termina qui ma restate su OA Sport per la cronaca del match, buon proseguimento di ... (Leggi)

Basket - l’Olimpia Milano è ancora viva in Eurolega. Napier piega il Partizan all’ultimo tiro. l’Olimpia Milano è ancora viva ! La squadra di Ettore Messina batte 85-83 il Partizan Belgrado in una partita incredibile valevole per la ventottesima giornata ... (Leggi)

Eurolega, l'Olimpia Milano batte il Partizan: decisiva la tripla di Napier | CLASSIFICA: Ma l’Olimpia Milano gioca gli ultimi possessi con personalità e, decisamente, con più razionicio rispetto al Partizan e si porta a casa il 13° successo stagionale in Eurolega. Decisiva, nel finale, la ...sportfair

Euroleague, Napier regala all'Olimpia una vittoria pesantissima: Un finale superbo di Napier riaccende una flebile speranza di post season per l'EA7 Milano. La vittoria in volata nello scontro diretto contro il Partizan Belgrado (85-83) riavvicina la squadra di ...milanotoday

LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-83, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Napier riaccende le speranze play-in dell’Armani: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra diretta live termina qui ma restate su OA Sport per la cronaca del match, buon proseguimento di serata. 22.28 Il piazzato di Shabazz Napier co ...oasport