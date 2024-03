Estetista abusiva senza abilitazioni nella rete della GdF

(Di sabato 9 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI militariCompagniaGuardia di Finanza di Manduria hanno scoperto un’, completamente sconosciuta al Fisco, che esercitava l’attività in asdelle prescritte autorizzazioni. L’operazione di servizio è stata originata dalle risultanze di specifici servizi di controllo economico del territorio, nell’ambito dei quali le Fiamme Gialle manduriane hanno notato il continuo e ingiustificato afflusso di persone, principalmente donne, presso un’abitazione del centro cittadino. Gli ulteriori approfondimenti investigativi confermavano l’ipotesi che la presunta clientela avesse ricevuto trattamenti di bellezza da parte di unasprovvista dei necessari titoli abilitativi e che svolgeva la propria attivitàadempiere ad alcun ...

Esercitava abusiva mente l'attività di estetista e percepiva il reddito di cittadinanza : a scoprirla è stata la guardia di finanza di Otranto. In seguito a controlli disposti per... (quotidianodipuglia)

Estetista abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza: evasi oltre 100mila euro: I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria hanno scoperto un'Estetista abusiva che operava in un'abitazione privata del ...immediato

Riceveva clienti in casa: Estetista abusiva scoperta a Manduria, non ha dichiarato 100mila euro: All’interno di una stanza dell’appartamento c'erano un lettino, un fornello scaldacera, una lampada di illuminazione, gli accessori per la pulizia del viso, la manicure e la pedicure, smalti, rossetti ...lagazzettadelmezzogiorno

La Finanza scova Estetista abusiva, guadagnava 100.000 euro all'anno senza pagare le tasse: I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria, in provincia di Taranto, hanno scoperto un’Estetista, completamente sconosciuta ...msn