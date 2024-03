Esenzione ticket sanitario per quasi tutti | Buoni postali con rendimenti folli | Fortuna e soldi a marzo per questi segni zodiacali

(Di sabato 9 marzo 2024) Tra le notizie più cliccate della settimana troviamo diversi argomenti di interesse che spaziano dalla salute all’economia fino all’astrologia. Abbiamo parlato dell’, una forma di tutela per alcune fasce della popolazione che, come molti altri servizi, si sta digitalizzando. Le notizie più cliccate della settimana spaziano dall’economia all’oroscopo – Informazioneoggi.itGli italiani, oltre a prendersi cura della propria salute, tengono molto anche al risparmio, ecco perché tra gli argomenti più cliccati c’è quello inerente ai prodotti finanziari offerti da Poste Italiane. Infine, per stemperare un po’ l’atmosfera, perché non leggere l’Oroscopo e scoprire se arriverà una ventata di? Ecco allora una sintesi degli articoli più letti della settimana....

Scopri come ottenere l’ Esenzione dal ticket sanitario con codice “E10” e goditi anche sconti sui farmaci : tutto ciò che devi sapere per ri chiederla . Nella frenesia della vita quotidiana, dove ogni ... (cityrumors)

Che sconti ci sono dopo i 60 anni Ecco a cosa hanno diritto gli over 60: L’Osservatorio Pensioni INPS ha evidenziato che ben il 70% dei pensionati percepisce una pensione inferiore a 1.000€, un importo considerevolmente limitato considerando gli elevati costi della vita e ...tag24

Nuove esenzioni ticket per codici E01, E02, E03 ed E04: Scopri i vantaggi aggiunti!: Ecco come fare. Buone nuove per chi usufruisce di agevolazioni sui ticket sanitari. In alcuni casi sono previste delle esenzioni sulle prestazioni medico-sanitarie in base al reddito o alla condizione ...ilcorrieredellacitta

Esenzione IMU anche per le case popolari Il dubbio attanaglia molti contribuenti: Per le case popolari si paga l’IMU – informazioneoggi.it Ci sono, tuttavia, delle ipotesi in cui è stabilita l’Esenzione dal pagamento della tassa. Innanzitutto, l’IMU non è dovuta per l’abitazione ...informazioneoggi