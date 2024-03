Erkan Bekta? età | moglie e figli | vita privata | chi è Abdulkadir Keskin di Terra Amara

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 9 marzo 2024)? chi èdi? èdi, personaggio dell’omonima e amatissima serie tv turca in onda su Canale 5.è uno dei cattivi introdotti nella quarta stagione. È un personaggio senza scrupoli che arriva a Çukurova con l’obiettivo di distruggere la famiglia Yaman. Ha anche un fratello che si chiama Vahap, personaggio che sviluppa un’ossessione per Züleyha, considerandola una nemica da eliminare. È imparentato cone appare nel gran finale della serie come un avversario pericoloso. Entrambi i personaggi sono centrali nelle trame della serie e ...