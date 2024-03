Erdogan | scarsa fratellanza Islam a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 12.00 Il mondo musulmano, il quale conta circa 2 miliardi di persone, "non ha adempiuto al suo dovere diverso il popolo palestinese nel vero senso del termine".Sono parole del presidente turcoalla vigilia del Ramadan. "Netanyahu e la sua amministrazione hanno aggiunto i loro nomi a Hitler, Mussolini e Stalin come nazisti dei nostri tempi, con i crimini contro l'umanità", affermail quale aggiunge che la Turchia "sostiene fermamente" i leader di Hamas, che non può essere ritenuta un'organizzazione terrorista.