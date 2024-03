Erdogan attacca Netanyahu | “Si è guadagnato un posto accanto a Hitler | Mussolini e Stalin Crimini umanitari a Gaza | stiamo con Hamas”

(Di sabato 9 marzo 2024) ”si èuncome nazisti del nostro tempo dopo icommessi a”. Il presidente turco Recep Tayyipsferra un duro attacco verbale al primo ministro di Israele per le modalità operative dell’esercito nel rispondere all’attacco dinei kibbutz ai confini con la Striscia didello scorso 7 ottobre. “Gli eventi accaduti asono andati oltre ciò che può essere tollerato”, ha aggiuntoavvisando che “ci impegniamo a ritenere questi ‘assassini’ responsabili secondo il diritto internazionale”, mentre “per la coscienza dell’umanità sono ...

Che Erdogan attacchi duramente il presidente israeliano Netanyahu non è certo una novità, ma questa volta le sue parole fanno salire la tensione tra i due Paesi alle stelle . L’affondo del leader ... (ildifforme)

Erdogan, 'sosteniamo fermamente i leader di Hamas': ANKARA, 09 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato in un discorso a Istanbul che la Turchia "sostiene fermamente" i leader di Hamas. "Nessuno può indurci a descrivere Hamas come u ...messaggeroveneto.gelocal

Guerra in Ucraina, aggiornamenti e sviluppi: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che se la Russia dovesse attaccare un Paese membro della NATO ... esercitare pressione sulla Russia per le sue azioni in Ucraina. Erdogan e i ...informazione

Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Istanbul. Erdogan rilancia colloqui di pace. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Istanbul. Erdogan rilancia colloqui di pace. LIVE ...tg24.sky