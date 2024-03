(Di sabato 9 marzo 2024) Quasi mezz'ora di pennichella per capitano e primo ufficiale delindonesiano Batik Air da Kendari alla capitale Giacarta. Pare che il capitano avesse aiutato la moglie con i bambini non dormendo bene la notte prima.

Entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti: volo va fuori rotta, dramma sfiorato per 153 passeggeri: Quasi mezz'ora di pennichella per capitano e primo ufficiale del volo indonesiano Batik Air da Kendari alla capitale Giacarta ...fanpage

MotoGP | Gp Qatar Sprint Race: vince Martin, sul podio Binder ed Espargarò: Il pilota di Granollers è stato autore di una bella rimonta dopo una partenza non perfetta e alla fine ha battagliato prima con Marc Marquez e poi con Pecco Bagnaia, battendoli Entrambi. Il due volte ...motograndprix.motorionline

F2 | GP Arabia Saudita 2024: Prova di forza di Fittipaldi, sua la Feature Race. Antonelli lotta ed è 6°.: Maini 2°, Hauger conquista il podio in volata su Crawford. Out Entrambi i piloti Campos. Enzo Fittipaldi torna alla vittoria in F2 aggiudicandosi la Feature Race del secondo round in Arabia Saudita, ...p300