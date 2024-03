Enel | ad A2A la distribuzione elettrica in alcuni comuni della Lombardia | accordo da 1 | 2 miliardi di euro

(Di sabato 9 marzo 2024)S.p.A. (“”) informa che, con l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle reti diche interoperano in, la controllata e-S.p.A. (“e-”) ha firmato uncon A2A S.p.A. (“A2A”) per la cessione a quest’ultima del 90% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione (“NewCo”), nel quale saranno conferite le attività diindelle province di Milano e Brescia (nello specifico, 111provincia di Milano e 18provincia di Brescia). L’prevede il riconoscimento, da parte di ...

Energia, riassetto al Nord. Enel cede ad A2a parte della distribuzione a Milano e Brescia. Affare da 1,2 miliardi: MILANO – Grandi Manovre del mercato elettrico in Lombardia. A definire una importante operazione di riassetto sono la multiutility A2a e-distribuzione, controllata dell’Enel. A2a – spiegano le note ...repubblica

Enel: accordo con A2a per distribuzione elettrica in alcuni comuni Lombardia: E-distribuzione cede 90% nuova societa' per 1,2 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Enel informa che, con l'obiettivo di razionalizzare la gestione delle reti di distribuzione ch ...borsaitaliana

Maxi cessione: Enel vende la rete di distribuzione di Milano e Brescia ad A2a per 1,2 miliardi: L’accordo riguarda circa 800.000 POD, 5.000 km di cavi in media tensione, oltre 12.000 km cavi in bassa tensione, circa 9.500 cabine secondarie e 60 cabine primarie. La newco al 90% A2a e 10% Enel ...corriere