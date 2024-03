(Di sabato 9 marzo 2024) La controllata diE-ha firmato un accordo con A2A per la cessione a quest'ultima del 90% del capitale sociale di una newco nella quale saranno conferite le attività dielettrica in alcuni Comuni delle province di Milano e Brescia. Lo annuncia una nota in cui si specifica che l'accordo prevede il riconoscimento, dadi A2A, di un corrispettivo pari a circa 1,2di euro.

A2A : accordo con Enel per riassetto reti elettriche Lombardia. Roma, 9 mar. (Adnkronos) - A2A ed e-distribuzione, società del gruppo Enel attiva nella distribuzione di energia elettrica, hanno firmato un contratto di ... (Leggi)

A2A : accordo con Enel per riassetto reti elettriche Lombardia. Roma, 9 mar. (Adnkronos) – A2A ed e-distribuzione, società del gruppo Enel attiva nella distribuzione di energia elettrica, hanno firmato un contratto di ... (Leggi)

Enel, a A2A distribuzione in parte Lombardia per 1,2 miliardi: La controllata di Enel E-distribuzione ha firmato un accordo con A2A per la cessione a quest'ultima del 90% del capitale sociale di una newco nella quale saranno conferite le attività di distribuzione ...quotidiano

Enel * SOSTENIBILITÀ: « SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CON “A2A“, PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN ALCUNI COMUNI DELLA LOMBARDIA: L’accordo prevede il riconoscimento, da parte di A2A, di un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) pari a circa 1,35 miliardi di ...agenziagiornalisticaopinione

A2A, firmato l'accordo con Enel per il riassetto delle reti elettriche: A2A ed e-distribuzione, società del Gruppo Enel attiva nella distribuzione di energia elettrica, hanno firmato un contratto di compravendita relativo al ramo di rete elettrica gestito da e-distribuzio ...affaritaliani