Elisabetta chi è la moglie di Bugo | età | figli | lavoro | origini e vita privata

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 9 marzo 2024)chi è ladi, pseudonimo di Cristian Bugatti, è un cantautore e artista visivo italiano nato a Rho il 2 agosto 1973. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 1999 e da allora ha pubblicato 9 album in studio, toccando vari generi musicali come rock, garage rock, blues, folk, rap, psichedelia, noise, pop e musica elettronica. È considerato un pioniere del nuovo cantautorato italiano e ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2020 con Morgan con il brano “Sincero” e nel 2021 con “E invece sì. Tutti lo ricordano, purtroppo o per fortuna, per l’uscita di scena clamorosa a Sanremo 2020 durante l’esibizione di Sincero, rimaneggiata da Morgan in seguito a un forte litigio. Cosa sappiamo, invece, sulla sua? Chi è Emanuela la ...